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Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 миллиарда почти по докарантинным ставкам

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Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 миллиарда почти по докарантинным ставкам

Министерство финансов по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 июня привлекло в госбюджет более 2,9 млрд грн.

При этом доходность по самым краткосрочным бумагам вернулась до докарантинных уровней, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год. Спрос на все инструменты превысил более чем в два раза объем удовлетворенных Минфином заявок. Средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментам снижена на 35 б.п. до 9,84%, по 6-месячным — на 22 б.п. до 10,11%, по 9-месячным и годовым ОВГЗ ставки снижены на 11 б.п. до 10,89% и 10 86% соответственно. Всего по итогам аукционов в Государственный бюджет были привлечены средства в объеме 2,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ставки доходности по ОВГЗ продолжают снижаться, а доходность по самым краткосрочным бумагам вернулась до докарантинных уровней.

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Напомним, что Министерство финансов по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет более 1 млрд грн.

ОВГЗ
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