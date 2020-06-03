Чиновник Минобразования задержан при получении 300 тыс грн взятки

Правоохранители задержали генерального директора одного из директората Министерства образования и науки Украины во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн», — сказано в сообщении.

Так, при получении $5 тыс. и 165 тыс грн должностное лицо было задержано правоохранителями.

Кроме того, в помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.