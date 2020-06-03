Чиновник Минобразования задержан при получении 300 тыс грн взятки

Правоохранители задержали генерального директора одного из директората Министерства образования и науки Украины во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн», — сказано в сообщении.
Так, при получении $5 тыс. и 165 тыс грн должностное лицо было задержано правоохранителями.
Кроме того, в помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016