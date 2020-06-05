Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались давать показания и проходить полиграф

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментов и прохождения на полиграфе», — сказал он.

По его словам, само дело очень сложное, но следствие делает все необходимое для того, чтобы вина подозреваемых была доказана.

Министр также утверждает, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета «собрано очень много материалов» и «проведена значительная работа».

«Дело об убийстве Павла Шеремета очень сложное. И со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами... Что сейчас происходит? Сейчас следствием собрано более 200 томов, на сегодняшний день объявлено подозрение 3 подозреваемым. У каждого подозреваемого есть право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения, подозрений и защиты... Не нужно спекулировать политически вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников или полицейских...

По другим эпизодам этого дела, по заказчикам, организаторам, механизмам исполнения и другим соучастникам продолжается следствие. Очевидно, что оно может обновиться новыми фактами, и эти факты станут известны обществу. Мы обращаем внимание на все версии, которые есть. В том числе, конспирологические, которые сейчас появляются в пространстве с участием некоторых резонансных персонажей», — заявил он.

По словам Авакова, следствие считает, что имеет «исчерпывающий набор аргументов» для подозрений.