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Минздрав планирует до сентября обнародовать реальное количество заболевших коронавирусом

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Минздрав планирует до сентября обнародовать реальное количество заболевших коронавирусом

В то время, как в Украине по состоянию на 5 июня, зафиксировали 553 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения намерены провести оценку реального количества заболевших коронавирусной инфекцией в Украине путем тестирования на антитела методом имунноферментного анализа. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

«Уже завтра завершим дизайн исследования, которое проведем совместно с сотрудниками бюро ВОЗ в Украине, Киевской школы экономики, которое позволит нам провести оценку реального количества заболевших на определенных территориях или в определенных группах профессионального риска путем проведения ИФА-тестирования», — сказал он.

По его словам, обнародовать результаты исследования планируется до сентября.

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Ляшко отметил, что исследование будет проводиться в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, которая ожидается уже осенью.

коронавирус, Виктор Ляшко
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