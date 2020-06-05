Меркель уже в 11-й раз позвонила Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу очередной телефонный разговор, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, не уточнив его обстоятельства и темы.

«Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель», — написал Мельник в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Дипломат отметил, что это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. «Ни с кем другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!», — подчеркнул Мельник.