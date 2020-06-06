Страна может понести многомиллиардные убытки из-за решений Кабинета министров, - нардеп

Конституционный суд принял обращение судей Верховного суда, не согласных с решением Кабинета Министров об уменьшении зарплат судьям на время карантина. По их мнению, снижение зарплат незаконно, потому что сам карантин – вне закона, а решение Кабмина об ограничениях нарушает права человека и противоречат Конституции. Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский.
Пленум Верховного суда Украины считает, что главный санврач Ляшко закрывал парки и вводил ограничения на движение общественного транспорта для того, чтобы просто вызвать у людей страх и обеспокоенность из-за коронавируса.
«По сути, если б мы жили в правовом государстве, против Ляшко было бы открыто уголовное дело. Если решение суда будет принято, это станет прецендентом, чтобы пересмотреть решения любого характера касательно эпидемии: ограничения передвижения и т. п.» - прогнозирует нардеп.
Определенные лица после этого решения Конституционного суда, которое рано или поздно появится, получат дополнительные прибыли. Они смогут обратиться в суд и компенсировать себе убытки.
«Например, был остановлен метрополитен, и он не заработал некую сумму денег. Это коммунальное предприятие подаст гражданский иск, поскольку государство нанесло ему убытки. И после решения Конституционного суда по этому пути может пойти любой владелец ресторана или маршрутчик. И таким образом дойти вплоть до Европейского суда по правам человека и выиграть дело. Вот таким образом страна может понести многомиллиардные убытки из-за недалеких решений Кабинета министров», - считает Дубинский.
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