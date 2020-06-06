Суд арестовал банду полицейских из Павлограда

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области», — указывается в сообщении.

Как сообщалось, 4 июня сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

В ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, перевозка, сбыт наркотических средств), ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч.2 ст.383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), с.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

«Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящего состава», — заявил он.