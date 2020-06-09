Зеленский рассказал, что предлагал заразить его коронавирусом

Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это страшно».

Об этом сообщает Украинская правда.

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: „Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — рассказал он.

Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

«Решили, что слишком. Что перебор», — сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы».