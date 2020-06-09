Прокурор сообщил об осколках в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на Донбассе в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. Его слова передает телеканал ABC.
«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — сказал Бергер. Этот осколок нашли в теле капитана экипажа команды, уточнил он. Найденные осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38, указал прокурор.
Еще один фрагмент в форме бабочки обнаружили в кабине капитана, сообщил Бергер.
Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, среди которых были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран, погибли.
Суд по делу о крушении самолета над Донбассом начался 9 марта. Международная расследовательская группа JIT считает, что к крушению причастны трое россиян, в том числе бывший «министр обороны» самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков).
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