В Украине новый антирекорд – 689 новых заболевших Covid-19 за сутки

В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.
По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро четверга 29 070 человек, 13 141 выздоровели, 854 умерли.
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