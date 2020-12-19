Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег

Международный валютный фонд сообщил о начале работы миссии МВФ в Украине со следующей недели, очередной транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.

«Две недели назад мы также получили транш в 623 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. А на этой неделе получили рекордную заинтересованность инвесторов в гривневых облигациям государственного внутреннего займа в размере 51 млрд грн», — рассказал Шмыгаль в эфире программы «Свободы слова Савика Шустера» в пятницу вечером.

Глава правительства добавил, что эти займы были запланированы в бюджете. А значит, Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренные нынешним бюджетом.

«Мы выплачиваем все заработные платы. Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата за декабрь для всех шахтеров» — подчеркнул Денис Шмыгаль.