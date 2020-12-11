Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда в Украине может начать работу уже в ближайшее время, что позволит получить второй транш помощи от этой финансовой организации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы ожидаем в ближайшее время сообщения о начале миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе Stand-by, которая на сегодняшний день открыта в нашей стране», — сказал Шмыгаль в обращении на онлайн-конференции «Украина: инвестиционная гавань во время перемен» в пятницу.

Премьер также отметил, что у Украины есть цель в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.