Дубинский официально возглавил ячейку «Слуги Народа» в Киевской области

Народный депутат Александр Дубинский возглавил Киевскую областную организацию партии «Слуга Народа», говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

«Решение о назначении господина Дубинского приняли члены областной партийной организации на конференции регионального партийного отделения. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии», — говорится в сообщении.

По словам главы партии «СН» Александра Корниенко «областные ячейки партии не являются предвыборными штабами и будут работать так же и после местных выборов». Впрочем, по словам самого Дубинского, президент поставил перед ним задачу, связанную именно как раз с осенними выборами.

«Президент поставил передо мной задачу — Киевская область должна показать самый высокий результат партии по всей стране. И это вполне реально, учитывая качество команды, которую мне удалось собрать в штабе области, и волю к победе, которую мы продемонстрировали с коллегами по депутатскому корпусу, когда победили вокруг Киева мощнейших кандидатов Порошенко», — отметил он.

Членами совета Киевской областной партийной организации «СН» также стали Артем Культенко, Артем Ковалев, Влад Ковалевский и Алла Арешкович.

Напомним, 31 мая члены парламентской фракции «СН» Александр Ткаченко и Александр Дубинский сообщили о намерениях принять участие в праймериз, на которых президентская партия должна определиться с кандидатом в мэры Киева.