Перевозчики готовы увеличить количество транспорта, чтобы уменьшить количество людей в салоне

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что перевозчики готовы увеличить количество общественного транспорта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что данный вопрос обсуждался на встрече с перевозчиками.

«Они готовы увеличить количество транспорта и такая возможность существует. И мы настаивали на этом, потому что увеличение количества транспорта будет приводить к меньшему количеству людей, которые будут находиться в вагоне или в автобусе», — сообщил Степанов.

Он также подчеркнул, что перевозчики заявили об экономической целесообразности такого решения.