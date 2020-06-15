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Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках

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Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках

Трамп сравнил свои успехи на посту президента с «провалами» в политической карьере Байдена, обвинил его в плохих торговых сделках и «бесконечных войнах».

«Менее чем за четыре года я сделал больше, чем Байден за 40 с лишним лет, в том числе для темнокожей Америки», — написал в понедельник Трамп в своем аккаунте в Twitter.

«Десятилетиями Байден был частью каждого провального решения: плохие торговые сделки, бесконечные войны и все такое, он продемонстрировал полное отсутствие лидерских качеств. Он слаб и обречен на провал!!!», — написал Трамп.

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Трамп и Байден, экс вице-президент и наиболее вероятный кандидат на номинацию от Демократической партии на предстоящих осенью президентских выборах, ведут заочную полемику. Трамп регулярно обвиняет соперника в слабости и неадекватности, позволяет себе прямые оскорбления, Байден указывает на превышение действующим президентом своих полномочий, критикует действия Трампа в отношении протестов и по

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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