Войти
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
выборы
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
дружба народов
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Минобразовании категорически против отмены ВНО

197
В Минобразовании категорически против отмены ВНО

Министерство образования и науки Украины готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - говорится в заявлении Министерства образования и науки.

В частности, во время внешнего независимого оценивания будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок), будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией), будет происходить сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Отмечается, что сейчас Минобразования готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля.

В то же время Минздрав готовит параметры, которым должен соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Данные показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года.

Кроме того, в министерстве ссылаясь на данные мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные.

Читайте также: В Кабмине рассматирвают вариант полной отмены ВНО в этом году

В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.

В Минобразования подчеркнули, что любые попытки отменить тестирование приведут к возвращению неравного доступа к высшему образованию, который зависит от состояния семьи поступающего или наличии "связей".

ВНО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 июня 2020
Воскресенье, 14 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016