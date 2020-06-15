Луганские сепаратисты приговорили мужчину к 13 годам тюрьмы «за работу на СБУ»

Так называемый Верховный суд самопровозглашенной Луганской Народной Республики приговорил жителя Бердянска к 13 годам шести месяцам лишения свободы за работу на Службу безопасности Украины, сообщили российскому агентству РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры «республики».
«Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики гражданин Украины, житель города Бердянска Запорожской области, осужден за совершение ряда умышленных преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства», — сообщил представитель пресс-службы.
Житель Бердянска, находясь в Киеве в июне 2018 года, якобы был завербован Службой безопасности Украины, после чего прибыл на территорию ЛНР «для сбора и передачи информации украинской разведке».
«Приступив к исполнению поставленных сотрудником СБУ заданий, незаконно используя специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, стал осуществлять сбор и передачу сведений о лицах, которые проходят службу в правоохранительных органах ЛНР, с целью использования указанных сведений иностранной разведкой против безопасности республики», — заявили в «генпрокуратуре».
Там также сообщается, что в ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. «Верховный суд ЛНР» назначил «агенту СБУ» наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
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