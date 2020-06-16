Шмыгаль заявил, что ВНО в этом году не отменят

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внешнее независимое оценивание стартует по плану — 25 июня.
Об этом было заявлено на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, передает сайт Кабмина
«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», — отметил он.
Шмыгаль заявил, что правительство в этом году отменило лишь проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в режиме онлайн. По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.
По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя — количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.
«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО», — подытожил премьер.
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