В Александровской больнице Киева закончились места в реанимации

Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, увеличилась, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации, заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

«Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают», — отметила Антоненко в эфире «Сніданок з 1+1».

Она подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

«Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких », - рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, болезнь коронавирусом сопровождается большой воспалительной реакцией.

«Дексаметазон» (лекарство — Ред.). Действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается для лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус ", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови.