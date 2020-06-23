Минфину удалось еще больше снизить ставки размещения ОВГЗ

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня Минфин привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.
"Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло за инструментами, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно по 12-месячным и 9-месячным облигациям - на 100 базисных пунктов и на 80 б. п. соответственно.
Средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня - 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% - по шестимесячным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года.
Напомним, на аукционах 16 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.
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