Ресторанам и кафе Киева разрешили обслуживать гостей внутри помещений

В Киеве разрешено полноценную работу кафе и ресторанов, которые теперь снова смогут принимать посетителей внутри. Несмотря на это, до сих пор остается запрет на работу детских комнат, буфетов обслуживания, проведение банкетов, а также на приготовление еды на открытом воздухе. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Правда, и для заведений питания будут оставаться актуальными определенные правила: посетители смогут заходить в рестораны или кафе только с представителями персонала, а тем, у кого повышенная температура тела, будет отказано в обслуживании. Учреждения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках, тому подобное. Также необходимо использованные маски и перчатки собирать отдельно.

Кроме этого, на работниках учреждений обязательно должны быть маски и перчатки. То же касается и гостей в моменты, когда они будут заходить в заведение и передвигаться по нем .

Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.

Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.

Датой третьего этапа ослабления стало 1 июня. Тогда возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу. В ВУЗах и профессионально-технических колледжах разрешено проведение сессий.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин - решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.