Минздрав расширил перечень лекарств для лечения пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения расширило перечень лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«Вчера состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны относительно обновления стандартов предоставления медпомощи по COVID-19. В том числе рассмотрели вопрос относительно внесения дополнительных лексредств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, опыте других стран и клинических испытаниях. Например, такой препарат как дексаметазон внесли в клинический протокол», — сказал он.
Помимо этого, министр напомнил, что в случае несоответствия региона определенным критериям на протяжении трех дней региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна усилить карантинные ограничения.
"В постановлении правительства четко определено по каким показателям определяются критерии в той или иной области относительно усиления карантина. Один из этих показателей — тестирование. Если на протяжении трех дней этот показатель не соответствует критерию, установленному Кабмином, соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определится насчет усиления карантинных мер",- сказал он.
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