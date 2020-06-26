В Киеве вспышка коронавируса на вещевом рынке «Троещина»

Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована на киевском вещевом рынке «Троещина», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке „Троещина“. Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка», — отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции.
Он также рассказал, что в Киеве увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом.
«Хочу заметить, что увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии — 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей», — сказал Кличко.
По его словам, младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.
«Я еще раз обращаюсь ко всем: объясняйте детям, что надо соблюдать правила безопасности. И показывайте им это собственным примером! Будьте ответственными. Берегите здоровье свое и своих детей», — призвал киевлян Кличко.
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