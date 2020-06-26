В Киеве могут вернуть строгий карантин

Городские власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим противоэпидемическим ограничениям, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями», — заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения.
«В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению», — подчеркнул мэр.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 115 новых случаев коронавируса.
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