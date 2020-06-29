ЕС направил Украине экстренную помощь для борьбы с наводнением

Евросоюз предоставил экстренную техническую помощь Украине для борьбы с наводнением на западе страны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
«ЕС предоставил экстренную помощь Украине для борьбы с катастрофическим наводнением на западе страны через Европейский механизм гражданской обороны. Зафрахтованный правительством Италии самолет доставил в Украину насосы, палатки, спасательное оборудование, электрогенераторы», — сообщил он. — Эти средства будут направлены в дополнение к средствам, которые поступили в Украину из Швеции в выходные.
Швеция, в частности, предоставила защитные барьеры для блокирования разлива воды и экспертную помощь. ЕС также отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.
Наводнение на западе Украины началось 22 июня. В результате затопленными оказались более 300 населенных пунктов в нескольких областях, разрушены десятки мостов, более 150 км дорог, погибли три человека.
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