В праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата

Четверо депутатов участвуют во внутрипартийном праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция «Слуга народа»).
«Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне», — сказал Качура в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы Качура оценивает высоко, уверяя, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.
Народный депутат прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.
Качура отметил, что кандидат в мэры от «Слуги народа» будет определен через несколько недель и последнее слово — за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.
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