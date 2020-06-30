В праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата

Четверо депутатов участвуют во внутрипартийном праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция «Слуга народа»).

«Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне», — сказал Качура в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы Качура оценивает высоко, уверяя, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.

Народный депутат прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.

Качура отметил, что кандидат в мэры от «Слуги народа» будет определен через несколько недель и последнее слово — за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.