В мире сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Washington Post.

«Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — добавил глава ВОЗ. Он отметил, что ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».