Польша отменила двухнедельную обсервацию для граждан Украины

После возобновления авиасообщения с Украиной, Польша отменила обязательную 14-дневную обсервацию для пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Польши.
Как сообщается, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих границах нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.
При этом на внешней границе ЕС продолжают действовать ограничения, в частности, относительно обязательного карантина.
Так на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев все еще ограничен. Они могут попасть в страну только в некоторых пунктах: Дорогуск (с украинской стороны − Ягодин), Корчова (с украинской стороны − Краковец), Гребенное (с украинской стороны − Рава-Русская) и Медыка (с украинской стороны − Шегини).
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