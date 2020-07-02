Трамп сравнил себя с персонажем вестерна

Лидер США Дональд Трамп заявил, что похож на персонажа вестерна, когда носит медицинскую маску для лица, передает Fox Business.
«Это была темная черная маска, и я подумал, что выгляжу неплохо. Я был похож на Одинокого рейнджера», — сказал президент, рассказывая о своем опыте использования защитного средства.
Вестерн режиссера Гора Вербински «Одинокий рейнджер» вышел в 2013 году. Один из главных героев в фильме носил черную маску, которая закрывала верхнюю часть лица.
Трамп сообщил, что не видит необходимости в обязательном масочном режиме. Он пояснил, что в США есть много населенных пунктов, чьи жители сохраняют социальную дистанцию. В то же время он заявил, что поддерживает маски.
Сам президент не носит их, так как, по его словам, обычно находится на достаточном расстоянии от окружающих, кроме того, перед встречей с ним люди проходят обязательное тестирование.
В мае американский лидер уже приводил эти объяснения. Он добавлял, что кроме него все в Белом доме носят медицинские маски и сохраняют социальную дистанцию. Администрация Белого дома указывала, что Трамп и вице-президент США Майк Пенс не обязаны носить маски.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016