Куцый - Зеленскому: танкер Delfi уберут с пляжа в Одессе до 20 июля

Танкер Delfi, потерпевший крушение в море возле пляжа в Одессе, уберут до 20 июля. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает корреспондент УНН.

На вопрос Президента Украины Владимира Зеленского, когда уберут танкер, Куцый ответил: «До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну после чего его можно будет снять с мели».

Добавим, что Зеленский пока знакомится с состоянием ликвидации последствий аварии танкера «Delfi».

Напомним, на одесский пляж «Дельфин» возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа «Дельфин» в Одессе, из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.