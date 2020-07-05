В Новой Каховке мужчина поджег многоэтажку

В Херсонской области в городе Новая Каховка произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на улице Букина, 20.

Об этом сообщают местные СМИ.

На месте происшествия работают спасатели.

Как пишет издание ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет.