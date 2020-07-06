Умер композитор Эннио Морриконе

Композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его данным, композитор ушел из жизни в больнице в Риме.

Он родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле, мать вела домашнее хозяйство. Был старшим из пятерых детей. Первую музыкальную композицию сочинил в шестилетнем возрасте.

Обучался в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия, одном из лучших музыкальных вузов страны.

В юности был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях RAI и RCA-Italy, сотрудничал с такими звездами эстрады, как Марио Ланца, Джанни Моранди, Шарль Азнавур и Пол Анка.

В 18 лет также начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты и др.

Всемирную популярность Морриконе принесла работа над вестерном Серджо Леоне «За пригоршню долларов» (1964). Затем последовали не менее успешные их фильмы «На несколько долларов больше» (1965), «Хороший, плохой, злой» (1966), «Однажды на Западе» (1968), «За пригоршню динамита» (1971) и «Однажды в Америке» (1984). Этот творческий дуэт стал одним из самых известных в кинематографе, он продолжался до смерти режиссера в 1989 года.

Морриконе работал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Пьер Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайан де Пальма, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански.

Неоднократно Эннио Морриконе отказывался от предложений Квентина Тарантино по совместной работе, объясняя свою позицию тем, что режиссер «дает ему слишком мало времени» и «использует музыку необдуманно». В итоге в фильмах Тарантино — в их числе «Бесславные ублюдки» (2009) и «Джанго освобожденный» (2012) — с согласия композитора звучала музыка, сочиненная им ранее. Впоследствии Морриконе все же откликнулся на очередную просьбу режиссера и создал композицию для вестерна «Омерзительная восьмерка» (2015). Фильм принес композитору первый «Оскар», до этого он номинировался на эту награду пять раз.

Всего Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам.