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Киевсовет увидел политические репрессии и требует от Зеленского их остановить

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Киевсовет увидел политические репрессии и требует от Зеленского их остановить

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

За соответствующий проект решения во вторник проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации партии «Европейская солидарность» Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, «когда в стране начались политические репрессии». В тексте обращения отмечается, что «политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива — это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями».

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от «Солидарности» Вадим Сторожук отметил: «Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которое осуществляется по пятого президента Украины Петра Порошенко».

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Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.

Петр Порошенко, Киевсовет
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