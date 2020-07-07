У жителей Испании не оказалось коллективного иммунитета к коронавирусу

Лишь у 5 процентов испанцев выработались антитела к коронавирусу, что опровергает теорию коллективного иммунитета к коронавирусу.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного испанскими учеными, сообщает ВВС.
«Исследование, проведенное при участии более 60 000 человек, показывает, что только у 5% населения Испании выработались антитела (к коронавирусу — ред.)», — говорится в сообщении.
Полученные данные опровергают теорию о том, что в борьбе с COVID-19 можно использовать принцип коллективного иммунитета, позволив вирусу бесконтрольно распространиться.
Исследователи также не уверены, что человек, у которого выработались антитела, не сможет заразиться вновь, поскольку, скорее всего, иммунитет к коронавирусу является кратковременным.
По данным Worldometer, в мире выявлены 11 764 563 случая заражения коронавирусом, в том числе 541 242 летальных, выздоровели 6 758 611 человек.
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