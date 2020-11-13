Иран не разрешил Украине допросить подозреваемых по делу сбитого Boeing

Иран не допустил следователей Украины к допросу подозреваемых по делу сбитого украинского Boeing 737. Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире канала «Украина 24».
«Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии. Однако иранская сторона просто не допустила украинских следователей к допросу подозреваемых в катастрофе самолета», — сказал Енин.
По его словам, от того, «насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии», зависит размер компенсации, которую выплатит Иран.
Ранее глава Центральной страховой организации Ирана Голямреза Солеймани заявил, что страна будет выплачивать компенсацию только семьям погибших в авиакатастрофе, а убыток за сам самолет должны возместить страховые компании.
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором заявил, что самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.
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