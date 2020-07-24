Расшифровка самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила, что самолет был сбит

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса — Ред.) PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — написал он на странице в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.