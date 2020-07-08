Старейшая сеть магазинов одежды Brooks Brothers объявила о банкротстве

Американская сеть магазинов престижной одежды Brooks Brothers, основанная в 1818 году, заявила о своем банкротстве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, Brooks Brothers, принадлежащая итальянскому предпринимателю Клаудио дель Веккьо, направила соответствующее уведомление в суд города Уилмингтон (штат Делавэр). Компания в прошлом месяце предупреждала об угрозе закрытия трех своих фабрик на территории США. Объем продаж сети, включающей около 250 магазинов в Северной Америке, сократился на 60% в финансовом квартале, завершившемся 2 мая. Компания получила кредит на $20 млн, но положения это не спасло.
Марка одежды Brooks Brothers является одной из старейших и наиболее респектабельных в США. Как отмечает газета, одежду этой компании носили десятки американских президентов, включая Авраама Линкольна (1809-1865) и Теодора Рузвельта (1858-1919), а также такие магнаты, как представители семей Асторов и Вандербильтов.
Самыми громкими в этом году в США были банкротства сети универмагов J. C. Penney и сети магазинов одежды J. Crew. Кроме того, обанкротились множество компаний, занимавшихся добычей сланцевой нефти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016