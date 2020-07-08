Львовский мусор до сих пор свозят на свалки под Киевом

В селе Счастливое Бориспольского района недобросовестные перевозчики длительное время складировали львовский мусор с согласия местного сельского головы и местного коммунального предприятия.

Об этом заявил специалист Госэкоинспекции Сергей Волков в интервью Укринформу.

«Когда отходов уже накопились целые горы, коммунальное предприятие не придумало ничего лучшего, как раскопать давно рекультивированную свалку отходов и зарыть туда новый львовский мусор», — сказал Волков.

По его словам, это привело к убыткам на 200 млн грн у местного коммунального предприятия.

«Мы с другими инспекторами выехали на проверку. Теперь дело передано в Службу безопасности Украины, а отвечать за все будет коммунальное предприятие, которое получило штрафов и убытков на 200 млн гривен», — отметил Волков.