Украина с 15 июня открывает пункты пропуска во всех аэропортах

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.
Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства в пятницу.
«Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались «Ужгород», «Ивано-Франковск», «Тернополь», «Хмельницкий», «Измаил», «Мариуполь», «Кривой Рог», «Сумы», «Ривне», «Озерное», «Черкассы», «Полтава», «Сокольники», — сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.
Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.
«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», — отметил министр Владислав Криклий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016