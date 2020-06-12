Украина с 15 июня открывает пункты пропуска во всех аэропортах

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства в пятницу.

«Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались «Ужгород», «Ивано-Франковск», «Тернополь», «Хмельницкий», «Измаил», «Мариуполь», «Кривой Рог», «Сумы», «Ривне», «Озерное», «Черкассы», «Полтава», «Сокольники», — сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», — отметил министр Владислав Криклий.