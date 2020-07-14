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Украина не согласна с версией Ирана о том, как был сбит самолет МАУ

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Украина не согласна с версией Ирана о том, как был сбит самолет МАУ

Украина на данный момент не может согласиться с тем, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит в Иране в результате человеческой ошибки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Но я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что на сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным, и все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов.

Кроме того, глава МИД Украины добавил, что Иран будет отвечать за содеянное в соответствии с международным правом, и МИД сделает все, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось. «Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось», — отметил Кулеба.

По его словам, иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля. «Кроме того, могу сегодня сообщить, что мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начала этого переговорного процесса», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также министр напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка «черных ящиков» самолета «МАУ», и в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

«Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап это расшифровка „черных ящиков“, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины», — пояснил Кулеба.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января завили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

МАУ, Иран, Дмитрий Кулеба
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