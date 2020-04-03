Украина не оставляет надежду получить из Ирана «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Украина продолжает вести переговоры с Ираном и иностранными партнерами для того, чтобы получить «черные ящики» сбитого самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«С Ираном переговоры продолжаются. Сейчас такое время «тихой дипломатии». Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над «черными ящиками». — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Министр пояснил, что сейчас есть два трека работы с Тегераном: дипломатически-юридический и авиационно-технический.

«С сухом остатке: ящики в Иране, мы их пока не получили, мы проводим консультации и с Ираном, и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой, по этому вопросу. И наша цель номер один — это получить ящики, цель номер два — четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию, шаг номер три будет реализация этих достигнутых договоренностей», — отметил Кулеба.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.