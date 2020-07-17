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Число заболевших коронавирусом в Индии превысило миллион человек

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Число заболевших коронавирусом в Индии превысило миллион человек

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Всего, по оценкам Минздрава, заразились 1 003 832 человека. Больше всего больных было выявлено в штате Махараштра (284 281), еще 156 369 случаев зафиксировано в штате Тамилнад и 118 645 — в Дели. Минздрав уточняет, что в это количество заразившихся включены также представители других стран, заразившиеся на территории Индии.

Чуть менее трети от всего количества заболевших — 342 473 человека — сейчас проходят лечение. Также от коронавируса в стране умерли 25 602 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по количеству зараженных Индия находится на третьем месте в мире. На эту позицию она вышла 6 июля, сместив Россию, когда число зараженных в стране приблизилось к 700 тыс. Сейчас Индию обгоняют только Бразилия с 2 млн заражений и США, где зафиксировано 3,5 млн больных людей.

Активный рост количества зараженных в Индии начался в мае и продолжается до сих пор. В связи с этим некоторые местные власти вынуждены были ввести карантин. Так, недельный карантин был введен в Бангалоре с 14 июля, в штате Бихар карантин продлится две недели, а в штате Уттар-Прадеш власти начали вводить строгие ограничения по выходным, которые продлятся до конца июля, передает АР. В остальных штатах действует практика введения ограничений на более мелких территориях для сдерживания распространения вируса, которые могут покрывать территорию в несколько домов.

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В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции Индии сроком на три недели. Ограничения включали запрет на выход из дома. Позже она была продлена еще на пять недель.

Индия, коронавирус
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