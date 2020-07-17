Глава Совета НБУ предложил сменить все правление Нацбанка

После того, как 16 июля Рада назначила главой Национального банка председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, председатель Совета НБУ Богдан Данилишин выступает за смену всего правления НБУ.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«В настоящее время задача — вернуть Национальный банк государству и народу Украины. Считаю, что весь состав бывшего правления НБУ образца 2014-2020 годов должен уйти в отставку. Но с кем из заместителей работать — это дело нового главы НБУ», — написал он.
По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.
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