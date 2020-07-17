Где взять кредит с 18 лет в Украине? ᐈ Займ на карту с 18 лет

Кредитование в Украине доступно только для совершеннолетних, поэтому наличие паспорта и ИНН, которые выдаются с 14 лет, недостаточно для получения займа. Но студенты, достигнув 18 лет, имеют возможность оформить кредит даже без официального трудоустройства. В этой статье рассмотрим, как и где можно взять кредит с 18 лет.
Чтобы взять кредит с 18 лет недостаточно иметь паспорт и ИНН, банки с большой вероятность откажут таким заемщикам. Некоторые банки дают небольшой лимит на кредитной карте, повышая его по мере своевременных выплат. Но это скорее исключение. Банки начинают выдавать потребительские кредиты с 21 года, когда клиент уже более платежеспособный и с высокой вероятностью трудоустроен.
Получить свой первый кредит с наступлением совершеннолетия можно в небанковских организациях, таких как микрофинансовые организации (МФО) или ломбарды.
Оформить займ с 18 онлайн можно в одной из сотен микрофинансовых организаций, работающих на кредитном рынке Украины. Данные компании предоставляют краткосрочные микрокредиты по минимальной ставке от 0,01% в день. Для получения кредита заполняется онлайн заявка, с указанием данных:
К примеру, «Манивео», «Швидко Гроші», «МистерКэш» и ряд других популярных компаний предоставляют кредитование с минимальными требованиями к заемщику.
Если МФО предоставляет микрозаймы на карту без залога, то ломбарды работают с точностью до наоборот: выдавая займы под залог ликвидного имущества. Кредит с 18 лет в такой организации можно получить, предоставив любое ценное имущество. При невыплате задолженности в срок, ломбард выставляет имущество клиента на продажу.
Выбрать микрофинансовую компанию с выгодными условиями можно при помощи сервиса подбора кредитного предложения. В таком сервисе клиент может указать, что ему нужен кредит с 18 лет , выставить необходимую сумму займа, срок, процентную ставку и получить список подходящих под эти критерии предложений.
Кредит на карту с 18 лет небанковские организации стараются выдавать с высокой долей одобрения, но взамен они требуют от заемщика указать в онлайн заявке больше информации о себе. Клиенту необходимо предоставить максимум личной информации. В случае трудоустройства обязательно указать это, повысив шансы на одобрение заявки. При указании недостоверной информации – заявка будет сразу отклонена.
Риски отказа со стороны МФО чаще всего связаны с возможной неплатежеспособностью клиентов, только достигших совершеннолетия. Наличие ликвидного имущества, созаемщика или поручителей значительно повысят шансы на одобрение.
Стипендиальная карта студента предназначена только для следующих целей:
Для иных целей и зачислений стипендиальные карты не подходят. Для получения кредита на карту необходимо открыть в банке новый счет.
Банки и другие кредитные организации с опаской относятся к юным заемщикам, требуя от них больше подтверждающей платежеспособность информации. Тем не менее, в Украине много организаций, где дают кредит с 18 лет. Подготовив все документы и отправив заявки в несколько организаций, займ гарантировано будет одобрен.