Где взять кредит с 18 лет в Украине? ᐈ Займ на карту с 18 лет

Кредитование в Украине доступно только для совершеннолетних, поэтому наличие паспорта и ИНН, которые выдаются с 14 лет, недостаточно для получения займа. Но студенты, достигнув 18 лет, имеют возможность оформить кредит даже без официального трудоустройства. В этой статье рассмотрим, как и где можно взять кредит с 18 лет.

Как взять кредит с 18 лет в МФО?

Чтобы взять кредит с 18 лет недостаточно иметь паспорт и ИНН, банки с большой вероятность откажут таким заемщикам. Некоторые банки дают небольшой лимит на кредитной карте, повышая его по мере своевременных выплат. Но это скорее исключение. Банки начинают выдавать потребительские кредиты с 21 года, когда клиент уже более платежеспособный и с высокой вероятностью трудоустроен.

Получить свой первый кредит с наступлением совершеннолетия можно в небанковских организациях, таких как микрофинансовые организации (МФО) или ломбарды.

Кредит в микрофинансовой компании

Оформить займ с 18 онлайн можно в одной из сотен микрофинансовых организаций, работающих на кредитном рынке Украины. Данные компании предоставляют краткосрочные микрокредиты по минимальной ставке от 0,01% в день. Для получения кредита заполняется онлайн заявка, с указанием данных:

Личной информации;

Данные паспорта и ИНН;

Номера мобильного телефона;

Электронной почты;

Личной активной карты для выплат;

Студенческий билет (по требованию).

К примеру, «Манивео», «Швидко Гроші», «МистерКэш» и ряд других популярных компаний предоставляют кредитование с минимальными требованиями к заемщику.

Кредит в ломбарде

Если МФО предоставляет микрозаймы на карту без залога, то ломбарды работают с точностью до наоборот: выдавая займы под залог ликвидного имущества. Кредит с 18 лет в такой организации можно получить, предоставив любое ценное имущество. При невыплате задолженности в срок, ломбард выставляет имущество клиента на продажу.

Как выбрать компанию для оформления займа с 18 лет?

Выбрать микрофинансовую компанию с выгодными условиями можно при помощи сервиса подбора кредитного предложения. В таком сервисе клиент может указать, что ему нужен кредит с 18 лет , выставить необходимую сумму займа, срок, процентную ставку и получить список подходящих под эти критерии предложений.

Главные условия выдачи кредитов с 18 лет

Кредит на карту с 18 лет небанковские организации стараются выдавать с высокой долей одобрения, но взамен они требуют от заемщика указать в онлайн заявке больше информации о себе. Клиенту необходимо предоставить максимум личной информации. В случае трудоустройства обязательно указать это, повысив шансы на одобрение заявки. При указании недостоверной информации – заявка будет сразу отклонена.

Риски отказа со стороны МФО чаще всего связаны с возможной неплатежеспособностью клиентов, только достигших совершеннолетия. Наличие ликвидного имущества, созаемщика или поручителей значительно повысят шансы на одобрение.

Можно ли использовать стипендиальную карточку для оформления кредита?

Стипендиальная карта студента предназначена только для следующих целей:

Зачисления зарплаты; Социальных выплат (стипендии, пособия, пенсии).

Для иных целей и зачислений стипендиальные карты не подходят. Для получения кредита на карту необходимо открыть в банке новый счет.

Выводы

Банки и другие кредитные организации с опаской относятся к юным заемщикам, требуя от них больше подтверждающей платежеспособность информации. Тем не менее, в Украине много организаций, где дают кредит с 18 лет. Подготовив все документы и отправив заявки в несколько организаций, займ гарантировано будет одобрен.