Спикер Рады не исключил, что законопроект Бужанского могут успеть рассмотреть до осени

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке может быть рассмотрен на одной из внеочередных сессий.

«Я не могу на 100% комментировать, что попадет, а что не попадет (в повестку дня внеочередной сессии — ред.)... Если таких инициатив (рассмотрения законопроекта — ред.) от народных депутатов не будет, или будет, вы обязательно об этом узнаете», — заявил Разумков в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение законопроекта об обучении на русском языке в школах на внеочередных сессиях. При этом Разумков сказал, что внеочередная сессия парламента состоится 21 июля, но в повестку дня законопроект об обучении на русском языке в школах не внесен.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.