В Киеве прошли массовые обыски из-за схем на строительстве Подольского моста

В Киеве провели массовые обыски по делу о хищениях на строительстве Подольского моста. Сумма нанесенного ущерба может превышать 80 млн гривен.Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Сообщается, что в рамках расследования провели 17 обысков у предполагаемого организатора и исполнителей схемы. При этом в полиции не раскрывают имен фигурантов.

По данным следствия, к схеме причастны должностные лица распорядителя бюджетных средств, генеральный подрядчик и еще две компании, которые завысили объемы и стоимость работ при строительстве Подольского моста. В течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на сумму более 4 млрд гривен, средства перечислили, но работы не выполнили. Кроме того, часть денег вывели в тень.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба может превышать 80 млн гривен. Полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.

«Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.