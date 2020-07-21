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Две трети украинцев не считают страну реально независимой

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Две трети украинцев не считают страну реально независимой

Больше 66% украинцев полагают, что Украина не является реально независимым государством. Это свидетельствует о том, что жители страны отмечают усиление степени внешнего управления государством.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 8-15 июля Центром «Социальный мониторинг».

66,5% респондентов считают, что Украина не является реально независимым государством. Не согласны с таким утверждением только 22,5% опрошенных.

Среди государств и организаций, которые, по мнению респондентов, в наибольшей степени влияют на Украину, большинство опрошенных указали Международный валютный фонд (45,2%), США (40,0%) и Европейский Союз (39,4%).

При этом 42,5% опрошенных считают президента Украины Владимира Зеленского полностью зависимым от влияния других стран и организаций. Еще 40,7% полагают, что глава государства зависит от них «в некоторых вопросах». Полностью независимым от зарубежного влияния Зеленского назвали всего 10,1% опрошенных. При этом 58,5% респондентов полагают, что влияние, оказываемое на президента Украины, является вредным.

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Отвечая на вопрос об экономике, 45,4% респондентов указали, что, по их мнению, украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Еще 41,0% признают такое влияние частичным, и только 7,7% опрошенных считают, что украинская власть полностью независима.
При этом 53,9% опрошенных считают, что на экономическую политику украинской власти влияет МВФ, еще 44% назвали Евросоюз. США оказались на третьем месте: об их влиянии заявили 35% респондентов. Россия с 25% — на четвертом месте.

опрос, независимость
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