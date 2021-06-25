Жители сразу нескольких регионов не считают Украину независимой

Большинство жителей южных и восточных регионов Украины не считают ее независимым государством. Так, 58,3% и 55,6% жителей соответствующих регионов на вопрос «Присуща ли Украине независимость» ответили «скорее нет» и «совсем нет». Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
Согласно результатам, 66,7% украинцев считают, что Украина является суверенным государством. Иного мнения придерживаются 26,2% опрошенных. Независимой называют страну 55,7% респондентов, не считают ее независимой 39,5%. 60% украинцев одной из черт Украины называют демократию. 33% опрошенных не считают Украину демократической страной.
Тех, кто считает Украину суверенной и независимой — больше всего среди жителей Запада и Центра. При этом на Востоке и Юге страны тех, кто придерживается такого мнения, заметно меньше.
По всем показателям лучше оценивается реализация в Украине конституционных принципов жителями Западного региона, хуже всего — жителями Восточного и Южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов.
Исследование провели с 11 по 16 июня 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО.
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