Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не ранее 2021 года

Прокуратура Нидерландов не ожидает, что рассмотрение дела MH17 по существу начнется ранее 2021 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.
«Судебный процесс по делу MH17 возобновится 31 августа, — отметили в прокуратуре. — Однако рассмотрение дела по существу не ожидается ранее 2021 года».
Кроме того, в ведомстве добавили, что в группе из трех прокуроров, представляющих дело в суде, произошли изменения. Деди Вуи-А-Цой с 1 августа приступит к работе в прокуратуре Роттердама, а ее место займет Манон Риддербекс.
«Риддербекс была активно вовлечена в расследование крушения MH17 с 2014 года и обладает обширными знаниями и опытом», — отметили в прокуратуре. Вместе с ней представлять дело в суде продолжат прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе.
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