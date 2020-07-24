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Суд взял под стражу вероятного сообщника «луцкого террориста»

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Суд взял под стражу вероятного сообщника «луцкого террориста»

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Как передает Интерфакс-Украина, вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в сумме 175 тыс. 760 грн.

Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

При этом следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

«Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение „Новой почты“ № 38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко», — сказал Дорошенко.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником «луцкого террориста». Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Михайленко был задержан в ночь на 22 июля. У него дома были найдены оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt). Часть из них была зарегистрирована, часть — нет. Михайленко объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Луцк, Максим Кривош, Дмитрий Михайленко
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